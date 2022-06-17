Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmaz kim? Survivor'da kim kaç puanda? Haftanın puan sıralaması nasıl? Batuhan kimin ismini söyledi? Survivor'da kimin kaç puanı var? SMS sıralaması nasıl? Puan tablosu nasıl? Bireyselde ilk eleme adayı kim oldu? İlk bireyse dokunulmazlığı hangi isim kazandı?

HAFTANIN 1. DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Batuhan oldu. Batuhan finalde Adem'i 4-2 yendi ve dokunulmazlık sembolünü kazandı. Ada konseyinde bir isim söyleyecek.

1. DOKUNULMAZLIĞIN ARDINDAN PUAN DURUMU!

Batuhan : 5 puan

Adem : 3 puan

Nagihan : 1 puan

Hikmet : 1 puan

Ayşe : 0 puan

Nisa : 0 puan

Ogeday : 0 puan

Berkan : 0 puan

Şuanda Batuhan 5 puanla ilk sırada yer alıyor.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan Batuhan birazdan ilk eleme adayını söyleyecek.