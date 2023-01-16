Survivor ilk dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım 2023? Survivor sezonun ilk dokunulmazlığını kim aldı?
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Survivor 15 Ocak tarihinde başlamıştı. Yılın ilk dokunulmazlığı kaç kaç bitti, hangi takım kazandı merak edilmişti. Peki, Survivor ilk dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım 2023? Survivor sezonun ilk dokunulmazlığını kim aldı? İşte sonuçlar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Peki, Survivor ilk dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım 2023? Survivor sezonun ilk dokunulmazlığını kim aldı?
Survivor hafta sonu ve hafta içi her gün (Çarşamba/Perşembe hariç) saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.
Survivor 2023'te 15 Ocak tarihinde oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler 2-1 kazandı. Uzatmalara giden oyunda Gönüllüler kazanarak ilk dokunulmazlığı alan takım olmuştu. Ünlülerden ilk eleme adayı ise Seçkin seçildi.
Ünlüler
Yusuf Güney
Ümit Erdim
Murat Eken
Seçkin Piriler
Zeynep Alkan
Aysu Keskin
Cansu Büşra Tuman
Berdan Mardini
Barış Telli
Kürşat Yalçınkaya
Buse Plan
Halil İbrahim Göker
Gönüllüler
Alper Rende
Özgür Tetik
Aleyna Elibol
Aziz Ozan Dilber
Tunga Sayan
Walison Fonseca
Kardelen Kalender
Asena Demirbağ
Ayşe Gizem Avcı Ayan
Osman Can Ural
Chaby Han
Elanur Pat