Survivor 15 Ocak tarihinde başlamıştı. Yılın ilk dokunulmazlığı kaç kaç bitti, hangi takım kazandı merak edilmişti. Peki, Survivor ilk dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım 2023? Survivor sezonun ilk dokunulmazlığını kim aldı? İşte sonuçlar...

Survivor 2023 ilk eleme adayı kim oldu, hangi takımdan? Survivor 2023 Ünlüler'de 1. eleme adayı hangi isim oldu?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Peki, Survivor ilk dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım 2023? Survivor sezonun ilk dokunulmazlığını kim aldı?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor hafta sonu ve hafta içi her gün (Çarşamba/Perşembe hariç) saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

SURVİVOR'DA İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor 2023'te 15 Ocak tarihinde oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler 2-1 kazandı. Uzatmalara giden oyunda Gönüllüler kazanarak ilk dokunulmazlığı alan takım olmuştu. Ünlülerden ilk eleme adayı ise Seçkin seçildi.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler

Yusuf Güney

Ümit Erdim

Murat Eken

Seçkin Piriler

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Büşra Tuman

Berdan Mardini

Barış Telli

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Gönüllüler

Alper Rende

Özgür Tetik

Aleyna Elibol

Aziz Ozan Dilber

Tunga Sayan

Walison Fonseca

Kardelen Kalender

Asena Demirbağ

Ayşe Gizem Avcı Ayan

Osman Can Ural

Chaby Han

Elanur Pat