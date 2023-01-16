Acun Ilıcalı'nın sunduğu, TV8'in sevilen yarışma programı Survivor Türkiye sezonun ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Murat Ceylan'ın da oyunları sunduğu Survivor 2023 yarışmasında Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Peki, Survivor ilk dokunulmazlığı kim aldı? Bu akşam eleme adayı kim oldu? 15 Ocak 2023 Survivor'da ne oldu?

Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı? sorusu yanıt arıyor. Survivor'da bu akşam baraka oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise pirinç ve zeytin yağı ödülünü kazandı. Peki, Survivor ilk dokunulmazlığı kim aldı? Bu akşam eleme adayı kim oldu? 15 Ocak 2023 Survivor'da ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

SURVIVOR İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Acun Ilıcalı yarışmanın ilk bölümünde, ''Çok yakın zamanda yedeklerle buluşacaksınız. Yedeklerimiz şu an dışarıda.'' dedi. En az 4 yedeğin yarışmaya gireceğini belirtiliyor.

Bugünkü oyunca yarışmacılar oldukça zorlandı. Ünlüler takımından Seçkin Piriler adaptasyon sorunu yaşadı. Parkurlarda hata yapan Seçkin Piriler'e arkadaşları destek oldu. Acun Ilıcalı, ''Bugünkü oyuna geliyorum yeni yarışmacıları zorlamayı severiz. Kaybedenler için Survivor tam anlamıyla başlayacak kazananlar biraz nefeslenecek. Bu oyun iyi ada ve iyi şartlar demek. Kaybeden takım için maalesef şartlar aynı olmayacak. Kazanan takımın barakası olacak kaybedenin hiçbir şeyi olmayacak.'' dedi.

İlk oyunu Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı 5 gün boyunca, ilk elemeye kadar barakalarıyla rahat bir hafta geçirecek. Ünlüler takımı ise yağmurlu havalarda oldukça zorlanacak. Acun Ilıcalı, ''Kaybeden takım sefaletle açlıkla psikolojik olarak duvara çarpmış olacak. Bunların hepsiyle mücadele edecek. Bugün kaybetmeyin. Survivor'ın en zor şartlarıyla buluşmuş olacak.'' ifadelerini kullandı.

Yarışmada ilk önce kadınlar sonra erkekler yarıştı. Sandal çekişi ve puzzle oyunu oynandı. Puzzle tamamlayan yarışmacılar atış yaptı ve 3 topu doğru bir şekilde fileye atan puanı kazandı.

Acun Ilıcalı, ''Bu sene aklın da ön planda olacağını söylemiştik. Açılış 2 puzzle ile başlayacak. İleriki oyunlarda da zeka bu sene survivor'da önemli avantajlar sağlayacak.'' cümlelerini belirtti.

Baraka ödülünü Gönüllüler kazandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA ÖDÜL PİRİNÇ VE AYÇİÇEK YAĞI OLDU

Murat Ceylan'ın sunduğu dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. Gönüllüler'in önde gittiği oyunda Ünlüler yoruldu. Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazandı. Ünlüler takımı, ''Takımlar gayet birbirine denk. Rüzgarı arkamıza alsak devamı gelecek.'' yorumunda bulundu.

Cansu Tuman, Barış Telli ve Yusuf Güney bugün hiç kaybetmedi. Dokunulmazlık simgesini Kardelen aldı.

İLK KONSEY HEYECANI

Acun Ilıcalı, ''Kırmızı takımın konseyinde heyecan dorukta. Bir aday çıkaracaklar. İlk hafta veda olacak. Büyük taktikler bekleniyor. Bu hafta yayın az olduğu için yarın Toplu oylamaya çıkılacak. Salı akşamı yayında bir eleme gerçekleşecek.'' dedi.