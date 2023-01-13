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Survivor ilk bölüm ne zaman? Bu hafta 2023 Survivor var mı?

Gündem Haberleri

Survivor ilk bölüm ne zaman ve bu hafta 2023 Survivor var mı gibi sorular bu haftanın en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Bu hafta 2023 Survivor var mı? İşte, detaylar…

2023 Survivor'un başlamasına saatler kala izleyiciler 2023'ün ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu sene yeni formatı ile izleyicilerin karşısına çıkan Survivor'da 3 farklı takım bulunuyor. Peki, bu hafta 2023 Survivor var mı? Survivor ilk bölüm ne zaman?

Seçkin Piriler

Wilson

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Tuman

Yusuf Güney

Barış Telli

Murat Eken

Berdan Mardini

Aziz

Gizem Avcı

Aleyna

Asena

Osman Can

Özgür

Tunga

Kardelen

Buse Plan

Chaby Han

Halil İbrahim Göker

Elanur, Alper Rende

Kürşat Juan

Aysu Keskin

Barış Telli

Survivor 15 Ocak Pazar ünü başlıyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Survivor 2023 Gündem Haberler

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