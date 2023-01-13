Survivor ilk bölüm ne zaman? Bu hafta 2023 Survivor var mı?
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Survivor ilk bölüm ne zaman ve bu hafta 2023 Survivor var mı gibi sorular bu haftanın en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Bu hafta 2023 Survivor var mı? İşte, detaylar…
2023 Survivor'un başlamasına saatler kala izleyiciler 2023'ün ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu sene yeni formatı ile izleyicilerin karşısına çıkan Survivor'da 3 farklı takım bulunuyor. Peki, bu hafta 2023 Survivor var mı? Survivor ilk bölüm ne zaman?
Seçkin Piriler
Wilson
Zeynep Alkan
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Barış Telli
Murat Eken
Berdan Mardini
Aziz
Gizem Avcı
Aleyna
Asena
Osman Can
Özgür
Tunga
Kardelen
Buse Plan
Chaby Han
Halil İbrahim Göker
Elanur, Alper Rende
Kürşat Juan
Aysu Keskin
Barış Telli
Survivor 15 Ocak Pazar ünü başlıyor.