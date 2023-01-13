Survivor ilk bölüm ne zaman? Bu hafta 2023 Survivor var mı?

Survivor ilk bölüm ne zaman ve bu hafta 2023 Survivor var mı gibi sorular bu haftanın en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Bu hafta 2023 Survivor var mı? İşte, detaylar…