Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması heyecan içinde devam ediliyor. Bu hafta Survivor iletişim ödülünü kim kazandı ve Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı?
2022 Survivor All Star TV8'de haftanın yedi günü seyircisi ile buluşuyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor yarışması bu hafta hangi takım iletişim oyununu kazandı izleyenler tarafından araştırılıyor. Survivor iletişim oyununu kim kazandı ve Survivor iletişim ödülü neydi merak konusu oldu. Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…
Survivor yarışması haftanın yedi günü TV8 ekranlarından seyircisi ile buluşuyor. Heyecanla izlenen Survivor yarışması bu hafta ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Ailelerin gelen mesajları okuyan Gönüllüler takımı gözyaşlarına hakim olamadılar. Survivor'da son bölüm yaşananlar izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Bu akşam Survivor'da oynanan iletişim oyununu kazanan takım belli değildir. Kazanan takım belli olunca haberimiz güncellenecektir.
Survivor All Star yarışmasında ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Oynanan son oyun iletişim ödülüydü. Survivor ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Duygu dolu anlar yaşanan Survivor son bölümde, iletişim oyununu kazanan Gönüllüler takımı ailelerinden gelen mesajları okudular.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu