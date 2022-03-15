2022 Survivor All Star TV8'de haftanın yedi günü seyircisi ile buluşuyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor yarışması bu hafta hangi takım iletişim oyununu kazandı izleyenler tarafından araştırılıyor. Survivor iletişim oyununu kim kazandı ve Survivor iletişim ödülü neydi merak konusu oldu. Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yarışması haftanın yedi günü TV8 ekranlarından seyircisi ile buluşuyor. Heyecanla izlenen Survivor yarışması bu hafta ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Ailelerin gelen mesajları okuyan Gönüllüler takımı gözyaşlarına hakim olamadılar. Survivor'da son bölüm yaşananlar izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Bu akşam Survivor'da oynanan iletişim oyununu kazanan takım belli değildir. Kazanan takım belli olunca haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star yarışmasında ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Oynanan son oyun iletişim ödülüydü. Survivor ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Duygu dolu anlar yaşanan Survivor son bölümde, iletişim oyununu kazanan Gönüllüler takımı ailelerinden gelen mesajları okudular.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?

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