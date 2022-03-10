2022 Survivor All Star TV8'de haftanın yedi günü seyircisi ile buluşuyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor yarışması bu hafta hangi takım iletişim oyununu kazandı izleyenler tarafından araştırılıyor. Survivor iletişim oyununu kim kazandı ve Survivor iletişim ödülü neydi merak konusu oldu. Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yarışması haftanın yedi günü TV8 ekranlarından seyircisi ile buluşuyor. Heyecanla izlenen Survivor yarışması bu hafta ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Ailelerin gelen mesajları okuyan Gönüllüler takımı gözyaşlarına hakim olamadılar. Survivor'da son bölüm yaşananlar izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star yarışmasında ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Oynanan son oyun iletişim ödülüydü. Survivor ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Duygu dolu anlar yaşanan Survivor son bölümde, iletişim oyununu kazanan Gönüllüler takımı ailelerinden gelen mesajları okudular.

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