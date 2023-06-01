Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 1 Haziran 2023 Perşembe Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak. Bugün iletişim oyunu var. Kazanan takım yakınlarıyla görüşecek. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 1 Haziran 2023 Perşembe Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor'da bugünkü iletişim ödülünün sahibi kim oldu? Survivor iletişim ödülü ne oldu? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 1 Haziran 2023 Perşembe Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor iletişim oyununda setlerde 6 olan kazanacak. Survivor iletişim ödülü telefonla arama mı olacak? Bugünkü oyunda yemek ödülü var mı? Survivor'da kim elecek? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 1 HAZİRAN 2023 İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI, KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor iletişim oyunu tüm hızıyla devam ediyor. İletişim oyunu 2 tur üzerinden oynanacak. Turlarda 8 olan kazanır. İlk tur başladı.

İletişim oyununda ilk turda Kırmızı takım 1-0 önde.

İlk turda Kırmızı takım 4-3 önde.

Kırmızı takım ilk turda 7-3 önde.

İlk turu 8-3 lük skorla Kırmızı takım kazanıyor. Şimdi 2. tura geçilecek.

İLK TURDA KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

İKİNCİ TURDA KAZANAN TAKIM : -

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü iletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 1 HAZİRAN İLETİŞİM ÖDÜLÜ NE OLDU?

Bugünkü iletişim oyununu kazanan takım bir oda dolusu sevenleriyle görüntülü olarak konuşacak. Görüşmenin tamamı kişilerin İnstagram hesaplarından yayınlanacaktır. Ayrıca kazanan takımdaki herkes Maxi puan kazanacak. Sunucu Murat bu ödülün şuana kadarki en büyük iletişim ödülü olacağını belirtti.