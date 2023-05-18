Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 18 Mayıs 2023 Perşembe Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak. Bugün iletişim oyunu var. Kazanan takım yakınlarıyla görüşecek. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 18 Mayıs 2023 Perşembe Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor'da bugünkü iletişim ödülünün sahibi kim oldu? Survivor iletişim ödülü ne oldu? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 18 Mayıs 2023 Perşembe Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor iletişim oyununda setlerde 6 olan kazanacak. Survivor iletişim ödülü telefonla arama mı olacak? Bugünkü oyunda yemek ödülü var mı? Survivor'da kim elecek? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 18 MAYIS 2023 İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI, KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor iletişim oyunu tüm hızıyla devam ediyor. İletişim oyunu 2 tur üzerinden oynanacak.

İletişim oyunu başladı. 2 tur üzerinden oynanacak.

İlk turda Mavi takım 1-0 öne geçti.

İLK TURDA KAZANAN TAKIM : -

İKİNCİ TURDA KAZANAN TAKIM : -

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü iletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 18 MAYIS İLETİŞİM ÖDÜLÜ NE OLDU?

Bugünkü iletişim oyununu kazanan takımdan her bir yarışmacı istediği 1 arkadaşıyla görüntülü konuşabilecek. Kazanan takım ayrıca havuçlu kek kazanacak ve Maxi puanlar kazanacak.