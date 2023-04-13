Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 13 Nisan 2023 Perşembe Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak. Bugün iletişim oyunu var. Kazanan takım yakınlarıyla görüşecek. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 13 Nisan 2023 Perşembe Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor'da bugünkü iletişim ödülünün sahibi kim oldu? Survivor iletişim ödülü ne oldu? İşte detaylar...