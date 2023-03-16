Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 16 Mart 2023 Perşembe Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu?
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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak. Bugün iletişim oyunu var. Kazanan takım yakınlarıyla görüşecek. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 16 Mart 2023 Perşembe Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor'da bugünkü iletişim ödülünün sahibi kim oldu? Survivor iletişim ödülü ne oldu? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 16 Mart 2023 Perşembe Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor iletişim oyununda setlerde 6 olan kazanacak. Survivor iletişim ödülü telefonla arama mı olacak? Bugünkü oyunda yemek ödülü var mı? Survivor'da kim elecek? İşte ayrıntılar...
SURVİVOR 16 MART 2023 İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI, KAÇ KAÇ BİTTİ?
Survivor iletişim oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar iletişim oyunu şimdi başladı.
Kadınlarda Ünlüler 1-0 önde.
Gönüllüler 2-1 öne geçti.
Gönüllüler kadınlarda şimdi 3-2 önde olan takım.
İletişim oyununda Gönüllüler 4-3 önde.
Kadınlarda 6-5 lik skorla kazanan Ünlüler oldu. Şimdi erkekler mücadelesine geçilecek.
Erkeklerde Ünlüler 4-1 önde.
Skor 4-2 oldu.
Ünlüler 4-3 önde.
Erkeklerde Gönüllüler 6-5 kazandı. Şimdi oyun final turuna uzadı.
Gönüllüler final turunda 1-0 önde.
- KADINLARDA KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER
- ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER
- DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -
Bugünkü iletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.
SURVİVOR 16 MART İLETİŞİM ÖDÜLÜ NE OLDU?
Bugünkü iletişim oyununu kazanan takım yakınlarıyla görüşecek. İletişim oyununun ardından eleme konseyi yaşanacak.