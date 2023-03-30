Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 30 Mart Survivor ödül oyunu nedir, kim kazandı? Survivor dün akşam hangi takım ödülü kazandı?

Survivor'da dün akşam takımlar iletişim oyunu için yarıştı. İletişim oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 30 Mart Survivor ödül oyunu nedir, kim kazandı? Survivor dün akşam hangi takım ödülü kazandı? İşte detaylar...