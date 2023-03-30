Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 30 Mart Survivor ödül oyunu nedir, kim kazandı? Survivor dün akşam hangi takım ödülü kazandı?
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Survivor'da dün akşam takımlar iletişim oyunu için yarıştı. İletişim oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 30 Mart Survivor ödül oyunu nedir, kim kazandı? Survivor dün akşam hangi takım ödülü kazandı? İşte detaylar...
TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da dün akşam iletişim oyunu gerçekleşti. İletişim oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. İletişim oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 30 Mart Survivor ödül oyunu nedir, kim kazandı? Survivor dün akşam hangi takım ödülü kazandı? Detaylar haberimizde...
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:
1. eleme adayı: Murat
2. eleme adayı: Aziz
3.eleme adayı: Asena
4.eleme adayı: Elanur
5.eleme adayı: Barış
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştirdiği iletişim oyununda 2-1 ünlüler takımı öndedir. Yarışma sona erdiğinde sonuçlar haberimizin içerisinde yer alacaktır.