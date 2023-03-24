Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 23 Mart Survivor kim kazandı? Survivor dün akşam hangi takım ödülü kazandı?
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Survivor'da dün akşam takımlar iletişim oyunu için yarıştı. İletişim oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 23 Mart Survivor kim kazandı? Survivor dün akşam hangi takım ödülü kazandı? İşte detaylar...
TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da dün akşam iletişim oyunu gerçekleşti. İletişim oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. İletişim oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 23 Mart Survivor kim kazandı? Survivor dün akşam hangi takım ödülü kazandı? Detaylar haberimizde...
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:
1. eleme adayı: Murat
2. eleme adayı : Aziz
3.eleme adayı : Asena
4.eleme adayı : Elanur
5.eleme adayı: Barış
SURVİVOR DÜN AKŞAM İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor İletişim oyununun kazananı ünlüler takımı olmuştur. İletişim oyununu kazanan ünlüler takımı sevdikleriyle iletişime geçmişlerdir.