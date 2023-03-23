Survivor'da bugün takımlar iletişim oyunu için yarıştı. İletişim oyununu hangi takımın kazandığı araştırılıyor. Peki, Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 23 Mart iletişim oyununu kim kazandı? Survivor ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam iletişim oyunu gerçekleşti. İletişim oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. İletişim oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 23 Mart iletişim oyununu kim kazandı? Survivor ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Murat

2. eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış