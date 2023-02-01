Survivor iletişim ödülünü kim, hangi takım kazandı? 1 Şubat Survivor kim kazandı?
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Survivor'da bu akşam oynanan iletişim oyununun kazananı merak ediliyor. Peki bu akşamki Survivor iletişim ödülü yarışında Survivor iletişim ödülünü kim, hangi takım kazandı? 1 Şubat Survivor kim kazandı?
Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor'da bu akşam oynanan iletişim oyununun kazananı merak ediliyor. Peki bu akşamki Survivor iletişim ödülü yarışında Survivor iletişim ödülünü kim, hangi takım kazandı? 1 Şubat Survivor kim kazandı? İşte detaylar..
SURVİVOR KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam ödül oyunu olarak iletişim ödülü veriliyor. Kazanan takım birazdan belli olacak.
SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?
Ünlüler
- Yusuf Güney
- Ümit Erdim
- Murat Eken
- Seçkin Piriler
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Cansu Büşra Tuman
- Berdan Mardini
- Barış Telli
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aleyna Elibol
- Aziz Ozan Dilber
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Osman Can Ural
- Chaby Han
- Elanur Pat