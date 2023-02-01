Survivor'da bu akşam oynanan iletişim oyununun kazananı merak ediliyor. Peki bu akşamki Survivor iletişim ödülü yarışında Survivor iletişim ödülünü kim, hangi takım kazandı? 1 Şubat Survivor kim kazandı?

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor'da bu akşam oynanan iletişim oyununun kazananı merak ediliyor. Peki bu akşamki Survivor iletişim ödülü yarışında Survivor iletişim ödülünü kim, hangi takım kazandı? 1 Şubat Survivor kim kazandı? İşte detaylar..

SURVİVOR KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu olarak iletişim ödülü veriliyor. Kazanan takım birazdan belli olacak.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler

Yusuf Güney

Ümit Erdim

Murat Eken

Seçkin Piriler

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Büşra Tuman

Berdan Mardini

Barış Telli

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Gönüllüler