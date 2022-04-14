Survivor İlayda kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

NEVŞEHİR (Haberler.com) - Survivor İlayda kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker sempatik tavırları ile merak edilen isimlerden biri. Ünlüler takımı yarışmacılarından olan Survivor İlayda 1994 doğumlu. İşte Sakarya Üniversitesi mezunu olan İlayda Şeker ile ilgili bilgiler

SURVİVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir'de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.

İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

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