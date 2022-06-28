Survivor Hikmet elendi mi? Survivor 2022 Hikmet Tuğsuz elendi mi, neden elendi? Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir? Hikmet kaç yaşında, nereli?

Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Hikmet Tuğsuz elendi mi? Survivor 2022 Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hikmet Tuğsuz neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR HİKMET ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Hikmet Tuğsuz adaya veda eden isim oldu. Hikmet; Nisa ve Adem'den daha az oy alarak adaya veda etti.

Adaya veda eden isim Hikmet oluyor.

SURVİVOR TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.

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