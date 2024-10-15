Survivor Hasan ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu?

Oyuncu kimliğiyle de tanınan Anadolu Ateşi baş dansçısı ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu pankreas kanserine yenildi. Peki, Survivor Hasan ne zaman yarıştı, Survivor'da şampiyon oldu mu?

SURVİVOR HASAN NE ZAMAN YARIŞTI?

Yarışmalar :

2011: Yok Böyle Dans

2012:Survivor Ünlüler-Gönüllüler

2015: Survivor All Star

2016: Best Model of Turkey

2017: Mister International

Hasan Yalnızoğlu'nun Survivor şampiyonluğu bulunmuyor.

Hasan Yalnızoğlu hakkında:

Yalnızoğlu, 20 Ekim 1974 tarihinde Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastiğe başlayıp aynı zamanda futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunudur. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da kendini kanıtladı. Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev aldı. 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi.