Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ödül oyunu sonrasında gerçekleşen konseyde kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor hangi yarışmacı elendi? 25 Ocak Survivor kim veda etti? Survivor elenen isim kim? İşte detaylar...

SURVİVOR ELENEN İSİM BELLİ OLDU! TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bugün ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyunu sonrasında gerçekleşen konseyde kimin elendiği araştırılıyor. Survivor'dan elenen isim merak konusu oldu. Eleme sonucu araştırılıyor. Peki, Survivor hangi yarışmacı elendi? 25 Ocak Survivor kim veda etti? Survivor elenen isim kim? İşte, Survivor elenen isim! Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında yapılan oylama sonucunda ilk aday Yusuf olmuştu. İkinci ve üçüncü dokunulmazlık oyunlarının gönüllüler takımının kazanmasının ardından ikinci gidecek isim Aziz olurken bu akşam yapılan oylama sonucunda üçüncü isim ise Aleyna oldu. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

Yusuf Güney

Aziz

Aleyna

Chaby

25 OCAK SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor yarışmasına kimin veda ettiği araştırılıyor. Survivor'a veda eden yarışmacı birazdan açıklanacaktır. Elenen yarışmacı açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır...