Survivor 2023 tüm heyecanıyla devam ediyor. Program geçen senelerde her gün yayınlanıyordu. Fakat bu yıl TV8'de bazı günler dizi ve filmler ekrana geliyor. Peki, Survivor hangi günler yok? Survivor 2023 Çarşamba ve Cuma günü yok mu, neden yok? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor hangi günler yok? Survivor 2023 Çarşamba ve Cuma günü yok mu, neden yok?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor Çarşamba ve Cuma günleri hariç tüm günler TV8'de ekranlara geliyor. Perşembe günleri ise Tuzak dizisinden sonra yayınlanıyor.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor 2023 Çarşamba günü Sıfırıncı Gün dizisinden dolayı ekranlara gelemiyor. Perşembe günü ise Tuzak dizisinden sonra 23:15'de başlıyor. Cuma günleri de ekranlara gelmiyor.

Survivor yeni bölüm günleri ve saatleri şöyle:

Pazartesi : Yeni bölüm var, saat 20:00'da

Yeni bölüm var, saat 20:00'da Salı : Yeni bölüm var, saat 20:00'da

Yeni bölüm var, saat 20:00'da Çarşamba : Yeni bölüm yok ( Sıfırıncı Gün dizisi var )

Yeni bölüm yok ( Sıfırıncı Gün dizisi var ) Perşembe : Yeni bölüm var, saat 23:15'de ( Tuzak dizisinden hemen sonra )

Yeni bölüm var, saat 23:15'de ( Tuzak dizisinden hemen sonra ) Cuma : Yeni bölüm yok

Yeni bölüm yok Cumartesi : Yeni bölüm var, saat 20:00'da

Yeni bölüm var, saat 20:00'da Pazar : Yeni bölüm var, saat 20:00'da

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YOK?

Survivor Çarşamba ve Cuma günleri yok. Survivor Çarşamba günü Sıfırıncı Gün dizisi olduğu için ekranlara gelmiyor. Perşembe günü ise Tuzak dizisinden hemen sonra başlıyor. Ayrıca Survivor 2023 Cuma günleri normalde yayınlanıyordu fakat bu yıl yayın akışında yer almadı.