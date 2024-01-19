Survivor hangi günler yayınlanıyor? Survivor haftada kaç gün var?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor'ın bugünkü yayın akışı merak konusu oldu. 'Bugün Survivor var mı?' sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Survivor hangi günler yayınlanıyor? Survivor haftada kaç gün var? Detaylar haberimizde...

BUGÜN SURVİVOR VAR MI?

Sürpriz dolu anlarla dolu Survivor All Star 2024, izleyicilerle 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de buluştu. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu program, artık haftanın beş günü boyunca, pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de Tv8 ekranlarında yerini alıyor. Yepyeni bir sezonla izleyicilerin karşısına çıkan Survivor All Star 2024, 1 Ocak'ta başlayarak heyecan dolu anları ekranlara taşıyor.

Survivor bu akşam TV8'de Aşka Düşman dizisi yayınlanacak.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor Cuma günü hariç haftanın her günü yayınlanıyor.

19 Ocak TV8 yayın akışı

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Mavi Takım

• Nefise Karatay

• Seda Ocak

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

Kırmızı Takım

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya