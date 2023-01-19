Survivor hangi günler var 2023? Survivor yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba ve Perşembe günleri var mı?
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Survivor 2023'ün başlamasıyla birlikte yarışmanın hangi günler ekranlarda yayınlandığı merak edildi. TV8'de dizi olduğu zamanlar Survivor ekranlara gelmeyecek. Peki, Survivor hangi günler var 2023? Survivor yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba ve Perşembe günleri var mı? İşte Survivor 2023 günleri ve yayın saatleri...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor hangi günler var 2023? Survivor yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba ve Perşembe günleri var mı?
Survivor Çarşamba günleri hariç tüm günler TV8'de ekranlara geliyor. Perşembe günleri ise Tuzak dizisinden sonra yayınlanıyor.
Survivor 2023 Çarşamba günü Sıfırıncı Gün dizisinden dolayı ekranlara gelemiyor. Perşembe günü ise Tuzak dizisinden sonra 23:15'de başlıyor.
Survivor yeni bölüm günleri ve saatleri şöyle:
- Pazartesi : Yeni bölüm var, saat 20:00'da
- Salı : Yeni bölüm var, saat 20:00'da
- Çarşamba : Yeni bölüm yok ( Sıfırıncı Gün dizisi var )
- Perşembe : Yeni bölüm var, saat 23:15'de ( Tuzak dizisinden hemen sonra )
- Cuma : Yeni bölüm var, saat 20:00'da
- Cumartesi : Yeni bölüm var, saat 20:00'da
- Pazar : Yeni bölüm var, saat 20:00'da
Ünlüler Takımı:
- Yusuf Güney
- Murat Eken
- Seçkin Piriler
- Nefise Karatay
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Cansu Büşra Tuman
- Berdan Mardini
- Barış Telli
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
- Çağla Taşdelen
- Ertuğ Onur Yaşlıoğlu
- Ümit Erdim
Gönüllüler Takımı:
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aleyna Elibol
- Aziz Ozan Dilber
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Osman Can Ural
- Chaby Han
- Elanur Pat
- Fatih Kılıçarslan
- Senem Genç