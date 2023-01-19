Survivor hangi günler var 2023? Survivor yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba ve Perşembe günleri var mı?

Survivor 2023'ün başlamasıyla birlikte yarışmanın hangi günler ekranlarda yayınlandığı merak edildi. TV8'de dizi olduğu zamanlar Survivor ekranlara gelmeyecek. Peki, Survivor hangi günler var 2023? Survivor yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba ve Perşembe günleri var mı? İşte Survivor 2023 günleri ve yayın saatleri...