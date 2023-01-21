Ekranların sevilen yarışma programı Survivor yarışmasının 2023 sezonu hakkındaki detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Bu nedenle Survivor hangi günler ekrana geliyor? Sorusu gündeme geliyor. Peki, Survivor hangi günler ekrana geliyor? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor 2023 hangi günler var?

Survivor hangi günler ekrana geliyor? Sorusu, Survivor 2023 sezonu hakkındaki merak edilen detaylar arasındaki yerini aldı. En çok merak edilenler arasında Survivor bu akşam var mı, yok mu? Sorusu da yer alıyor. Bu yazımızda merak eden izleyiciler için Survivor hangi günler ekrana geliyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, Survivor hangi günler ekrana geliyor? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor 2023 hangi günler var?

SURVİVOR HANGİ GÜNLER EKRANA GELİYOR?

Tv8 kanalının sevilen yarışma programı Survivor 2023, Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri izleyicileri ile Tv8 ekranlarında buluşmaktadır. Survivor 2023 Perşembe günü Tuzak dizisinden sonra ekranlara geliyor. Survivor geçtiğimiz yıl Cuma günleri de yayınlanıyordu fakat bu yıl 20 Ocak Cuma günü yayın akışında yer almadı.

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

06:00 Tuzak

07:15 Süper 1 Takım

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:30 Survivor Panorama

15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı

20:00 Survivor 2023