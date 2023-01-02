Tv8 ekranlarının sevilen programında heyecan başlıyor. Her sene olduğu gibi sıkı sıkıya takip edilen Survivor yarışmasının yarışmacılarının belli olmasının ardından arama motorlarında Survivor Halil kimdir? Survivor Halil kaç yaşında, nereli? Survivor Halil İbrahim Göker İnstagram hesabı ne? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Survivor yarışmasının başlamasına az zaman kala merak edilenler arasında Survivor'da yarışacak olan isimler yer aldı. Yayınlanan tanıtım videosunun ardından yarışacak adayların kim oldukları merak edildi. Arama motorlarında ise Survivor Halil kimdir? Survivor Halil kaç yaşında, nereli? Survivor Halil İbrahim Göker İnstagram hesabı ne? soruları aratıldı.

SURVİVOR HALİL KİMDİR?

Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992'de Çorum'da dünyaya gelen Türk sosyal medya içerik üreticisidir.Video paylaşım uygulaması Vine ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Halil İbrahim Göker, günümüzde ise YouTube ve Instagram üzerinden video paylaşımlarını sürdürmektedir. Halil İbrahim Göker'in instagram hesabı "halilibrahimgoker"dir.