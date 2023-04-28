Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Survivor'a hangi yarışmacının veda ettiği merak konusu oldu. Survivor eleme gecesi araştırılıyor. Peki, Survivor Halil İbrahim eleme gecesi ne dedi? Survivor eleme gecesi İZLE!Detaylar haberimizde...

SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme potasında Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ, Asena ve Murat Eken yer almıştır. Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan oylama sonrasında Survivor'dan elenen isim belli olmuştur. SMS oylamasının ardından dört isimden bir tanesi Survivor hayallerine veda edecek. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Murat Eken olmuştur.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşam ödül oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Kırmızı takımının aile oyununu kazanmasının ardından eleme gerçekleşti. Adaya veda eden isim Halil İbrahim olmuştur.