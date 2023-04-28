Survivor Halil elendi mi, neden yok? Survivor Halil İbrahim Göker yok mu? Survivor Halil neden yarışmıyor?
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Survivor'da yayınlanan yeni bölüm sonrasında yarışmacılardan Halil İbrahim merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Halil İbrahim'in son durumu araştırılıyor. Peki, Survivor Halil elendi mi, neden yok? Survivor Halil İbrahim Göker yok mu? Survivor Halil neden yarışmıyor? İşte detaylar...
TV8 kanalında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor yarışmacılardan Halil'in son durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölüm sonrasında Halil İbrahim'in programdaki akıbeti araştırılmakta. Peki, Survivor Halil elendi mi, neden yok? Survivor Halil İbrahim Göker yok mu? Survivor Halil neden yarışmıyor? Detaylar haberimizde...
SURVİVOR HALİL ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?
Survivor'da geçtiğimiz akşam ödül oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Kırmızı takımının aile oyununu kazanmasının ardından eleme gerçekleşti. Adaya veda eden isim Halil İbrahim olmuştur.