Survivor Halil elendi mi, neden yok? Survivor Halil İbrahim Göker yok mu? Survivor Halil neden yarışmıyor?

Survivor'da yayınlanan yeni bölüm sonrasında yarışmacılardan Halil İbrahim merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Halil İbrahim'in son durumu araştırılıyor. Peki, Survivor Halil elendi mi, neden yok? Survivor Halil İbrahim Göker yok mu? Survivor Halil neden yarışmıyor? İşte detaylar...