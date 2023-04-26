Survivor'un yeni bölümünde aile ödülü sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılardan Halil'in ailesinin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor Aziz arkadaşı kim? Survivor Aziz aile ödülü kim geldi? İşte detaylar...

Survivor'un bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar aile ödülü için yarışacaklar. Aile ödülünde yarışmacılar, adaya gelen aileleri ve arkadaşları ile ilk kez görüştüler. Yeni bölüm sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılardan Halil'in ablasının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor Halil ablası kimdir? Survivor Halil ailesi kim? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR HALİL KİMDİR?

Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992'de Çorum'da dünyaya gelen Türk sosyal medya içerik üreticisidir.Video paylaşım uygulaması Vine ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Halil İbrahim Göker, günümüzde ise YouTube ve Instagram üzerinden video paylaşımlarını sürdürmektedir. Halil İbrahim Göker'in instagram hesabı "halilibrahimgoker"dir.

SURVİVOR HALİL ABLASI KİM?

Survivor yarışmacılarından Halil'in ablası Ceyda Aydın'dır. Ceyda Aydın, aile ödülü için yarışmaya gelmiştir.