2022 Survivor hangi günler var? Survivor günleri ve saatleri kaç? Survivor saat kaçta başlayacak?

Survivor günleri 2022 hangi günler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Survivor saat kaçta başlayacak? Yeni sezonda heyecana kaldığı yerden devam eden Survivor bu sezon All Star kadrosu ile izleyicisiyle buluştu. Survivor bugün var mı? sorusu TV8'in en çok izlenen yarışma programı hakkında her gün sorulmakta. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Survivor'ın yeni bölümleri hakkında Survivor günleri 2022: Survivor hangi günler var? Survivor günler ve saatleri kaç? Survivor saat kaçta başlayacak? Survivor hangi günler var? soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR GÜNLERİ 2022

Pazartesi : 20.00'da TV8'de

Salı : 20.00'da TV8'de

Çarşamba: 20.00'da TV8'de

Perşembe: 20.00'da TV8'de

Cuma: 20.00'da TV8'de

Cumartesi : 20.00'da TV8'de

Pazar: 20.00'da TV8'de

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Survivor All Star 2022 yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da TV8'de. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR HAFTADA KAÇ GÜN VAR?

Survivor'ı neredeyse her akşam TV8 ekranlarında yayınlanması üzerine izleyiciler Survivor haftada kaç gün var sorusuna yanıt aradı. Survivor güncel yayın akışı dahilinde haftada 5 gün yayınlanmaktadır. Yayınlandığı günler; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleridir.

SURVİVOR YARIŞMACI KADROSU

İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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