Ekranların sevilen yarışma programı Survivor, 2023 yılında da izleyicileri ile birlikte Tv8 ekranlarında yepyeni kadrosu ile buluşuyor. Bu yıl gönüllüler kadrosunda yer alan isimler merak konusu olması nedeniyle Survivor 2023 Gönüllüler takımında hangi gönüllüler var? Sorusu araştırılıyor. Peki, Survivor gönüllüler videosu İZLE! Survivor 2023 Gönüllüler takımında hangi gönüllüler var? Survivor 2023 Gönüllüler takımı fragmanı İZLE!

Survivor gönüllüler videosu İZLE sorgusu, Survivor 2023 sezonunda yarışacak olan ünlü isimleri merak eden izleyiciler tarafından sık sık araştırılıyor ve bunun yanında Survivor 2023 Gönüllüler takımında hangi gönüllüler var? Sorusu da birçok kişi tarafından araştırılıyor. Survivor gönüllüler tanıtım videosunun yayınlanması ile birlikte merak konusu olan Survivor 2023 Gönüllüler takımında hangi gönüllüler var? Sorusu yanıt buldu. Peki, Survivor gönüllüler videosu İZLE! Survivor 2023 Gönüllüler takımında hangi gönüllüler var? Survivor 2023 Gönüllüler takımı fragmanı İZLE!

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER VİDEOSU İZLE

Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.

2023 SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor Ünlüler kadrosu merak konusu oldu. Survivor ünlüler kadrosunda Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer almaktadır.