Survivor gönüllüler kadrosunda kimler var? 2023 Survivor gönüllüler kim?
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TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor yarışmasının ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Survivor yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlanırken bir diğer yandan da Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu? sorusu merak ediliyor. Peki, Survivor gönüllüler kadrosunda kimler var? 2023 Survivor gönüllüler kim?
2023 Survivor yarışmacıları kim?sorusu merak ediliyor. Tv8 ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Survior yarışması her sene olduğu gibi bu sene de izleyiciyi ekranlara kilitleyeceği düşünülüyor. Peki, Survivor gönüllüler kadrosunda kimler var? 2023 Survivor gönüllüler kim?
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.