Survivor gönüllüler kadrosunda kimler var? 2023 Survivor gönüllüler kim?

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor yarışmasının ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Survivor yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlanırken bir diğer yandan da Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu? sorusu merak ediliyor. Peki, Survivor gönüllüler kadrosunda kimler var? 2023 Survivor gönüllüler kim?