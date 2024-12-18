Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Göksu Küçükali nereli?

Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları gündeme gelirken Göksu Küçükali gönüllüler takımında yarışacak. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan Göksu Küçükali kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Survivor Göksu Küçükali kimdir?

SURVİVOR GÖKSU KİMDİR?

Survivor 2025 Gönüllüler Takımı'nda yer alan Göksu Küçükali, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim aldı. Aynı zamanda Plaj Voleybolu'nda da başarılı bir kariyer oluşturdu.

SURVİVOR 2025 KADROSU AÇIKLANDI

Survivor All Star 2025

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor Gönüller 2025

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgoz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı