Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Göksu Küçükali nereli?
Survivor Göksu Küçükali kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan Göksu Küçükali gönüllüler takımında yarışacak. Survivor Göksu kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Survivor Göksu kimdir? Göksu Küçükali kaç yaşında, nereli?
Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları gündeme gelirken Göksu Küçükali gönüllüler takımında yarışacak. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan Göksu Küçükali kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Survivor Göksu Küçükali kimdir?
SURVİVOR GÖKSU KİMDİR?
Survivor 2025 Gönüllüler Takımı'nda yer alan Göksu Küçükali, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim aldı. Aynı zamanda Plaj Voleybolu'nda da başarılı bir kariyer oluşturdu.
SURVİVOR 2025 KADROSU AÇIKLANDI
Survivor All Star 2025
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Survivor Gönüller 2025
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgoz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı