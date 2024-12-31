Survivor Göksu kimdir? Göksu kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne?

Survivor 2025'te yarışan Göksu, performansı ve özel hayatıyla dikkat çekiyor. Göksu'in yaşadığı yer, yaş, evlilik durumu ve instagram hesabı gibi kişisel bilgileri merak ediliyor. İşte, Survivor yarışmacısı Göksu hakkında bilinmesi gerekenler.

SURVİVOR GÖKSU KİMDİR?

Survivor 2025 Gönüllüler Takımı'nda yer alan Göksu Küçükali, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim aldı. Aynı zamanda Plaj Voleybolu'nda da başarılı bir kariyer oluşturdu.