Survivor Gizem Avcı kimdir? Survivor yarışmacısı Gizem Avcı kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Gizem Avcı hakkında merak edilenler!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu sene yer almakta olan yarışmacılar arasında Survivor Gizem Avcı kimdir? Merak ediliyor. Peki, Survivor Gizem Avcı kimdir? Survivor yarışmacısı Gizem Avcı kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Survivor yarışmacısı Gizem Avcı hakkında merak edilenler!

Survivor Gizem Avcı kimdir? Sorusu, özellikle yayınlanan son bölüm ile birlikte oldukça merak edilmeye ve arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. 2023 sezonunda yarışmakta olan yarışmacı, izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Survivor Gizem Avcı kimdir? Survivor yarışmacısı Gizem Avcı kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Survivor yarışmacısı Gizem Avcı hakkında merak edilenler!

SURVİVOR GİZEM AVCI KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Gizem Avcı 27 yaşında ve aslen Ispartalı'dır. İstanbul'da ikamet eden Gizem Avcı, 2021 yılında Hukuk Fakültesini bitirdi. Gizem Avcı'nın mesleği avukattır. Gizem Avcı, İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.