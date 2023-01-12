Ekranların sevilen yarışma programı Survivor fragman 2023, yarışmanın izleyicileri tarafından Survivor fragman 2023 şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. Konuya ilişkin olarak da Survivor yeni fragmanı yayınlandı mı? Sorusu merak ediliyor. İşte Survivor fragman 2023 İZLE! Survivor yeni fragmanı yayınlandı mı?

Survivor fragman 2023 İZLE araması, fragmanı kaçıran ve izlemek isteyen kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Yeni sezonda yer alacak olan isimler de oldukça merak ediliyor. Fragmanı ile birlikte izleyicileri heyecanlandırmakta olan Survivor fragman 2023 İZLE! Survivor yeni fragmanı yayınlandı mı?

SURVİVOR FRAGMAN 2023 İZLE

Survivor2023 için henüz fragman yayınlanmadı. Takımları tanıtmak amacıyla yayınlanan fragmanlar ise yarışmanın izleyicileri tarafından yoğun ilgi gördü.

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 15 Ocak tarihinde başlayacak. Yeni sezon Survivor 15 Ocak 2023 Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.

2023 SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU!

Survivor Ünlüler kadrosu merak konusu oldu. Survivor ünlüler kadrosunda Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer almaktadır.

INFULUENCERLAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor influencerlar kadrosunda Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Chaby Han, Kürşat Juan.