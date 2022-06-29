Survivor finali nerede yapılacak 2022? Survivor All Star finali İstanbul'da nerede, hangi ilçede? Survivor finaline nasıl gidilir, katılım var mı?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor finali nerede yapılacak 2022? Survivor All Star finali İstanbul'da nerede, hangi ilçede? Survivor finaline nasıl gidilir, katılım oluyor mu? Survivor finale seyirci katılımı var mı?

SURVİVOR 2022 BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor 2022'de Çarşamba günü yarı final ve Perşembe günü ise final olacağını açıkladı. Yani 29 Haziran Çarşamba günü yarı final olacak. 30 Haziran Perşembe günü ise final olacak. 1 Temmuz Cuma günü ise Masterchef'in yeni sezonu başlayacak.

Survivor 2022 yarı final : 29 Haziran Çarşamba

Survivor 2022 final : 30 Haziran Perşembe

SURVİVOR 2022 FİNALİ NEREDE, HANGİ ÜLKEDE, HANGİ İLDE?

Survivor 2022 All Star finali İstanbul'da yapılacak. Geçen yıl Survivor finalleri İstanbul Galataport'ta çekilmişti. Bu yıl ise Tersane İstanbul'da çekiliyor.