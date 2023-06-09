Survivor 2023'te son dörtlü final bu gece belli oluyor. Nefise bugünkü dokunulmazlığı kalarak son 4'e kalmayı garantilemişti. Bugün yapılan eleme sonucunda son dörtlü isim belli olacak. Peki, Survivor finale kimler çıktı 2023? Survivor son 4'e kimler kaldı? Survivor son dörde kalan yarışmacılar kimler oldu? İşte son 4'e kalan yarışmacılar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor finale kimler çıktı 2023? Survivor son 4'e kimler kaldı? Survivor son dörde kalan yarışmacılar kimler oldu?

SURVİVOR BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu haftanın eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Ertuğ

2. eleme adayı : Osman Can

3. eleme adayı : Özgür

Bugün yapılan eleme konseyinde bu üç isimden birisi adaya veda edecek ve son 4'e kalan kişiler belli olacak.

Osman Can adaya veda eden isim oldu.

SURVİVOR 2023 SON 4'E KİMLER KALDI?

Son 4'e Nefise ve Yusuf'un kalması kesinleşti. Diğer 3 isimden iki kişi de bugün belli olacak.

Son 4'e kalanlar:

- Nefise

- Yusuf

- Özgür

- Ertuğ

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya son veda eden isim Osman Can oldu.