Survivor'da bugün 2 finalist isim belli olacak. Reklamlardan sonra finale çıkan isimler açıklanacak. Peki, Survivor finale kimler çıktı 2023? 2 finalist kim? Nefise mi, Yusuf mu, Özgür mü çıktı? Survivor büyük finalde kimler var? Survivor 2023 büyük finalde kimler olacak? Survivor'da Nefise finale çıktı mı? Survivor'da Özgür finale çıktı mı? Survivor'da Yusuf finale çıktı mı? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor finale kimler çıktı 2023? 2 finalist kim? Nefise mi, Yusuf mu, Özgür mü çıktı? Survivor büyük finalde kimler var? Survivor 2023'te bugün Ertuğ 4. olarak adaya veda etmiş oldu. Geriye kalan 3 isimden Özgür, Nefise ve Yusuf'tan iki kişi final koltuğuna oturacak. Detaylar sizlerle...

SURVİVOR 2023 YARI FİNAL VE FİNAL NE ZAMAN?

Survivor 2023 yarı finali bugün yani 12 Haziran Pazartesi yayınlanırken, büyük final ise yarın yani 13 Haziran Salı günü yayınlanacak.

SURVİVOR 2023 YARI FİNAL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor 2023 yarı final İstanbul'da yer alan Kuruçeşme Gösteri Merkezi'nde çekilmektedir.

SURVİVOR'DA 4. KİM OLDU?

Survivor'da Özgür ve Ertuğ arasında yapılan oylamada Ertuğ daha az oyu alarak elendi ve sezonu 4. tamamladı.

SURVİVOR İLK 3'TE KİMLER VAR?

- Yusuf

- Nefise

- Özgür

SURVİVOR'DA 2 FİNALİST KİM? SURVİVOR 2023 FİNALE KİMLER ÇIKTI?

Survivor 2023'te bugün finale çıkan isimler belli oluyor. Birazdan Özgür, Nefise ve Yusuf'tan iki kişi final koltuğuna oturacak. Oylama saat 12'de bitecek ve Acun Ilıcalı sonuçları açıklayacak. İşte finale çıkan iki isim...

Survivor 2023 finale çıkan isimler:

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