Survivor finalistleri kim oldu ve Survivor kim kazandı seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor son 4'e kalan isimler Adem, Nisa, Batuhan ve Ayşe olmuştu. Survivor'da dün kim kazandı ve finalistler kim oldu merak ediliyor. Survivor finale kim kaldı ve Survivor finalistleri kimler gündeme geliyor. Survivor kim kazandı? Survivor finale kim kaldı? Survivor'da dün kim kazandı? Survivor finalistleri! Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?

Survivor yarışmasında son 4'e kalan isimler Adem, Nisan, Ayşe ve Batuhan oldu. Survivor finale kim kaldı ve Survivor kim kazandı sorularının yanıtı bu akşam yeni bölümü ile belli olacak.

SURVİVOR'DA DÜN KİM KAZANDI?

Survivor yarışması dün yayınlanan yeni bölümü ile finalistler belli oldu. Son 4'e kalan Nisa, Adem, Ayşe ve Batuhan'dan sonra elenen isimler belli oldu. Sezon boyunca kıyasıya mücadele veren yarışmacılardan final koltuğuna kimin oturduğu merak ediliyor.

SURVİVOR FİNALİSTLERİ!

Survivor finalistleri dün yayınlanan yeni bölümü ile belli oldu. Ayşe ve Batuhan'ın düşük oy almasından dolayı elenen isimler oldu. Survivor finalistleri Nisa ve Adem oldu.