Survivor finale kim kaldı? NİSA - BATUHAN - AYŞE - ADEM kim finalde?

Nisa, Batuhan, Ayşe, Adem Kılıççı yarı finalde, finale kalmak için yarıştı. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yarışmada finale kimin kaldığı merak edildi. Peki, Survivor finale kim kaldı? Nisa, Batuhan, Ayşe, Adem Kılıççı kim finalde? FİNALİSTLER!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Finale çıkan isimler Nisa ve Adem oldu.

• Survivor 2022 4. sü : Ayşe

• Survivor 2022 3. sü : Batuhan

Ayşe Survivor 2022'de 4. olurken Batuhan ise 3. oldu.

SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?

Survivor şampiyonu 30 Haziran Perşembe günü yapılan büyük finalde belli olacak. Survivor 2022 All Star kupasının sahibi Nisa ya da Adem olacak. Bu akşam tekrar büyük SMS oylaması yapılacak ve gecenin sonunda şampiyon olan isim açıklanacak.

Survivor 2022 büyük finali 30 Haziran Perşembe saat 20:00'da başlayacak.