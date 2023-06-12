Survivor final nerede yapılacak 2023? Survivor finali ne zaman, nerede? Survivor canlı yayın nerede çekiliyor?
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Survivor 2023 büyük finali yarın gerçekleşecek. Bugün yarı finaller yapılıyor. Yarı finaller ve finallerin nerede çekildiği merak edildi. Peki, Survivor final nerede yapılacak 2023? Survivor finali ne zaman, nerede? Survivor canlı yayın nerede çekiliyor? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor final nerede yapılacak 2023? Survivor finali ne zaman, nerede? Survivor canlı yayın nerede çekiliyor? Survivor finali hangi il ve ilçede çekiliyor? Survivor finali nerede olacak?
Survivor 2023 yarı finali bugün yani 12 Haziran Pazartesi yayınlanırken, büyük final ise yarın yani 13 Haziran Salı günü yayınlanacak.
Survivor 2023 yarı final ve final İstanbul'da yer alan Kuruçeşme Gösteri Merkezi'nde çekilmektedir.
- - Yusuf
- - Nefise
- - Özgür
- - Ertuğ
Ünlüler
Nefise Karatay
Ertuğ Onur Yaşlıoğlu
Yusuf Yıldız
Cansu Büşra Tuman (Altıncı)
Kürşat Yalçınkaya (Dokuzuncu)
Buse Plan (Onuncu)
Barış Telli
Halil İbrahim Göker
Murat Eken
Merve Yıldırım
Zeynep Alkan
Aysu Keskin
Çağla Taşdelen
Yusuf Güney
Seçkin Piriler
Berdan Mardini
Ümit Erdim
Gönüllüler
Özgür Tetik
Osman Can Ural (Beşinci)
Asena Demirbağ (Yedinci)
Aziz Ozan Dilber (Sekizinci)
Kardelen Kalender
Alper Rende
Elanur Pat
Batuhan Yeşilturna
Fatih Kılıçarslan
Senem Genç
Tunga Sayan
Walison Fonseca
Chaby Han
Ayşe Gizem Avcı Ayan
Aleyna Elibol