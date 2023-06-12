Survivor 2023 büyük finali yarın gerçekleşecek. Bugün yarı finaller yapılıyor. Yarı finaller ve finallerin nerede çekildiği merak edildi. Peki, Survivor final nerede yapılacak 2023? Survivor finali ne zaman, nerede? Survivor canlı yayın nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Survivor 2023'ün ilk yarı finalistleri Yusuf ve Nefise oldu

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor final nerede yapılacak 2023? Survivor finali ne zaman, nerede? Survivor canlı yayın nerede çekiliyor? Survivor finali hangi il ve ilçede çekiliyor? Survivor finali nerede olacak?

SURVİVOR 2023 YARI FİNAL VE FİNAL NE ZAMAN?

Survivor 2023 yarı finali bugün yani 12 Haziran Pazartesi yayınlanırken, büyük final ise yarın yani 13 Haziran Salı günü yayınlanacak.

SURVİVOR 2023 FİNALLER NEREDE ÇEKİLECEK?

Survivor 2023 yarı final ve final İstanbul'da yer alan Kuruçeşme Gösteri Merkezi'nde çekilmektedir.

SURVİVOR SON 4'E KİMLER KALDI?

- Yusuf

- Nefise

- Özgür

- Ertuğ

SURVİVOR 2023 KADROSU

Ünlüler

Nefise Karatay

Ertuğ Onur Yaşlıoğlu

Yusuf Yıldız

Cansu Büşra Tuman (Altıncı)

Kürşat Yalçınkaya (Dokuzuncu)

Buse Plan (Onuncu)

Barış Telli

Halil İbrahim Göker

Murat Eken

Merve Yıldırım

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Çağla Taşdelen

Yusuf Güney

Seçkin Piriler

Berdan Mardini

Ümit Erdim

Gönüllüler

Özgür Tetik

Osman Can Ural (Beşinci)

Asena Demirbağ (Yedinci)

Aziz Ozan Dilber (Sekizinci)

Kardelen Kalender

Alper Rende

Elanur Pat

Batuhan Yeşilturna

Fatih Kılıçarslan

Senem Genç

Tunga Sayan

Walison Fonseca

Chaby Han

Ayşe Gizem Avcı Ayan

Aleyna Elibol