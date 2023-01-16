Survivor fenomenler hangi takıma geçti? Survivor influencerlar hangi takıma geçti, kim Ünlülere geçti, kim Gönüllülere geçti?

Survivor 2023 ilk başta 3 takım olarak başlamıştı. Fenomenler takımındaki oyuncular Ünlüler ve Gönüllülere geçti. Peki, Survivor fenomenler hangi takıma geçti? Survivor influencerlar hangi takıma geçti, kim Ünlülere geçti, kim Gönüllülere geçti? Alper Rende hangi takımda, hangi takıma geçti? Halil İbrahim hangi takıma geçti? Elanur, Buse Plan, Chaby hangi takıma geçti? Kürşat nereye geçti? İşte detaylar...