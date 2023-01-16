Survivor fenomenler hangi takıma geçti? Survivor influencerlar hangi takıma geçti, kim Ünlülere geçti, kim Gönüllülere geçti?
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Survivor 2023 ilk başta 3 takım olarak başlamıştı. Fenomenler takımındaki oyuncular Ünlüler ve Gönüllülere geçti. Peki, Survivor fenomenler hangi takıma geçti? Survivor influencerlar hangi takıma geçti, kim Ünlülere geçti, kim Gönüllülere geçti? Alper Rende hangi takımda, hangi takıma geçti? Halil İbrahim hangi takıma geçti? Elanur, Buse Plan, Chaby hangi takıma geçti? Kürşat nereye geçti? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Peki, Survivor fenomenler hangi takıma geçti? Survivor influencerlar hangi takıma geçti, kim Ünlülere geçti, kim Gönüllülere geçti?
Survivor hafta sonu ve hafta içi her gün (Çarşamba/Perşembe hariç) saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.
Ünlüler
- Yusuf Güney
- Ümit Erdim
- Murat Eken
- Seçkin Piriler
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Cansu Büşra Tuman
- Berdan Mardini
- Barış Telli
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aleyna Elibol
- Aziz Ozan Dilber
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Osman Can Ural
- Chaby Han
- Elanur Pat
Fenomenler ve geçtikleri takımlar şu şekilde:
- Chaby Han : Gönüllüler takımına geçti
- Elanur Pat : Gönüllüler takımına geçti
- Alper Rende : Gönüllüler takımına geçti
- Kürşat Yalçınkaya : Ünlüler takımına geçti
- Buse Plan : Ünlüler takımına geçti
- Halil İbrahim Göker : Ünlüler takımına geçti