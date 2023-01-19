Survivor Fatih kimdir? Survivor 2023 yeni yedek yarışmacı Fatih Kılıçarslan kimdir, ne iş yapıyor? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor 2023 yedek yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de Gönüllüler takımına yeni gelen Fatih Kılıçarslan oldu. Peki, Fatih Kılıçarslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Fatih kimdir, evli mi, mesleği ne, doğum tarihi kaç? İşte Survivor Fatih hakkında bilgiler...

Survivor Senem kimdir? Survivor 2023 yeni yedek yarışmacı Senem Genç kimdir, ne iş yapıyor? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Yarışmacılar kimler merak ediliyor. Peki, Survivor Fatih kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Fatih Kılıçarslan kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

SURVİVOR FATİH KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Fatih Kılıçarslan oldu. Fatih Kılıçarslan yaşam koçudur ve Yozgatlı'dır. Fatih Kılıçarslan Survivor 2023 yedeklerden Gönüllüler takımına katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Fatih Kılıçarslan'ın İnstagram'da 132 bin takipçisi vardır. İnstagram adresi "fatihkilicarslan66" şeklindedir.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler takımı : Yusuf Güney, Ümit Erdim, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Büşra Tuman, Berdan Mardini, Barış Telli, Kürşat Yalçınkaya, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Nefise Karatay, Çağla Taşdelen, Ertuğ Onur Yaşlıoğlu

Gönüllüler takımı : Alper Rende, Özgür Tetik, Aleyna Elibol, Aziz Ozan Dilber, Tunga Sayan, Walison Fonseca, Kardelen Kalender, Asena Demirbağ, Ayşe Gizem Avcı Ayan, Osman Can Ural, Chaby Han, Elanur Pat, Fatih Kılıçarslan, Senem Genç