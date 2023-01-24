Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. Survivor yarışmacılarından Fatih merak konusu oldu. Peki, Survivor Fatih kimdir? Fatih Kılıçaslan mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Fatih İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Survivor canlı izle! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacılarından Fatih Kılıçaslan merak konusu oldu. Peki, Survivor Fatih kimdir? Fatih Kılıçaslan mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Fatih İnstagram hesabı ne?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR FATİH KİMDİR?

Survivor 2023 kadrosuna yedeklerden katılan Fatih Kılıçarslan aslen Yozgatlıdır. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Akademisi mezunudur. Fatih Kılıçarslan 23 yıllık beden eğitimi öğretmenliği yapmıştır. Yarışmacı daha önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında da yer almış. Çocuk ve yetişkinler için 17 yıl lisanslı spor ve yaşam koçluğu yapan Fatih Kılıçarslan, yarışmasında yarı finale kadar yükselmişti.