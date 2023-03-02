Survivor yarışmacıları arasında yer alan Fatih'in hayatı merak konusu oldu. Survivor izleyicileri Fatih Kılıçaslan kaç yaşında, nereli sorularını araştırıyor. Peki, Survivor Fatih kimdir? 2023 Survivor Fatih kaç yaşında, nereli? Fatih Kılıçaslan ne iş yapıyor? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacılarından Fatih Kılıçaslan merak konusu oldu. Peki, Survivor Fatih kimdir? 2023 Survivor Fatih kaç yaşında, nereli? Fatih Kılıçaslan ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR FATİH KİMDİR?

Survivor 2023 kadrosuna yedeklerden katılan Fatih Kılıçarslan aslen Yozgatlıdır. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Akademisi mezunudur. Fatih Kılıçarslan 23 yıllık beden eğitimi öğretmenliği yapmıştır. Yarışmacı daha önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında da yer almış. Çocuk ve yetişkinler için 17 yıl lisanslı spor ve yaşam koçluğu yapan Fatih Kılıçarslan, yarışmasında yarı finale kadar yükselmişti.