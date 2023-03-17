Survivor Fatih elendi mi, nerede, neden yok? Survivor 2023 Fatih Kılıçarslan elendi mi, neden elendi? Survivor Fatih kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2023'de sürpriz bir eleme yaşandı. Cansu, Aziz, Alper ve Fatih'in yer aldığı eleme potasında Fatih Kılıçarslan adaya veda etti. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Fatih Kılıçarslan elendi mi? Survivor 2023 Fatih Kılıçarslan elendi mi, neden yok? Survivor Fatih Kılıçarslan kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti.

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Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Fatih Kılıçarslan elendi mi? Survivor 2023 Fatih Kılıçarslan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fatih Kılıçarslan neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Fatih Kılıçarslan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR FATİH ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Fatih Kılıçarslan adaya veda eden isim oldu. Fatih; Cansu, Aziz ve Alper'den daha az oy alarak adaya veda etti.

SURVİVOR FATİH KİMDİR?

Survivor 2023 kadrosuna yedeklerden katılan Fatih Kılıçarslan aslen Yozgatlıdır. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Akademisi mezunudur. Fatih Kılıçarslan 23 yıllık beden eğitimi öğretmenliği yapmıştır. Yarışmacı daha önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında da yer almış. Çocuk ve yetişkinler için 17 yıl lisanslı spor ve yaşam koçluğu yapan Fatih Kılıçarslan, yarışmasında yarı finale kadar yükselmişti.