Survivor Evrim ve Nisa Ünlüler takımına mı geçti? Evrim ve Nisa neden kırmızı takımda, neden Ünlüler takımına geçti? Evrim neden Gönüllülerde değil? - Haberler

Survivor'da Evrim neden Ünlüler takımında? Nisa neden Ünlüler takımına geçti? Evrim ve Nisa neden Gönüllüler'de değil? Survivor Evrim ve Nisa neden mavi takımda değil?

SURVİVOR EVRİM VE NİSA ÜNLÜLER TAKIMINA MI GEÇTİ, NEDEN?

Survivor'da Sema'nın elenmesiyle birlikte Ünlüler takımında 1 kadın kaldığı için takımlar yeniden oluşturuldu. Yapılan takım değişikliğine göre Evrim ve Nisa Ünlüler takımına geçerken, Ayşe ise Gönüllüler takımına geçti. Erkek yarışmacılar aynı takımlarında kalmaya devam etti. Bundan dolayı Evrim ve Nisa Kırmızı takımda yer alıyor.

SURVİVOR 2022 YENİ TAKIMLAR

Yeni Ünlüler takımı:

- Adem

- Batuhan

- Anıl

- Evrim

- Nisa

Yeni Gönüllüler takımı:

- Nagihan

- Ayşe

- Atakan

- Ogeday

- Berkan

- Hikmet

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