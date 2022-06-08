Survivor Evrim elendi mi? Survivor 2022 Evrim Keklik elendi mi, neden elendi? Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında, nereli? - Haberler

Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Evrim Keklik elendi mi? Survivor 2022 Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evrim Keklik neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EVRİM ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Evrim Keklik adaya veda eden isim oldu. Evrim; Hikmet, Anıl ve Nisa'nın daha az oy alarak adaya veda etti.

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

Evrim Keklik voleybolcu, televizyon kişisidir. Baba tarafından aslen Çankırılıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Daha sonra voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden Keklik, Galatasaray'a transfer olmuştur. Evrim Keklik yaşadığı sakatlık nedeniyle, omuzda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bununla beraber, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirmiştir.

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