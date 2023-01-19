Survivor 2023'te bugün ödül oyunu oynanıyor. Ödül oyununda kazanan takıma erzak verilecek. Peki, Survivor erzak oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 19 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? İşte skorlar...

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Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor erzak oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 19 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Survivor erzak oyunu kaç kaç bitti? Survivor yedekler kaç skor aldı? Survivor 2023 ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR 19 OCAK ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugün Survivor'da erzak ödülü oyunu oynanıyor. Oyun kadınlarda başladı.

Şuanda skor 1-0 Ünlüler önde.

Skor 2-1 oldu. Ünlüler önde olan takım.

Şimdi durum 2-2 oldu. Beraberlik var.

Gönüllüler 4-2 öne geçti.

Gönüllüler kadınlarda 7-2 önde.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

OYUNU KAZANAN TAKIM : -

Ödül oyunu halen devam ediyor. Henüz kazanan takım belli olmadı.

SURVİVOR 19 OCAK ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü oyunu kazanan takım erzak kazanacak.