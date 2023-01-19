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Survivor erzak oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 19 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı?

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Survivor erzak oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 19 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı?

Survivor 2023'te bugün ödül oyunu oynanıyor. Ödül oyununda kazanan takıma erzak verilecek. Peki, Survivor erzak oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 19 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? İşte skorlar...

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Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor erzak oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 19 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Survivor erzak oyunu kaç kaç bitti? Survivor yedekler kaç skor aldı? Survivor 2023 ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR 19 OCAK ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugün Survivor'da erzak ödülü oyunu oynanıyor. Oyun kadınlarda başladı.

Survivor erzak oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 19 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı?

Şuanda skor 1-0 Ünlüler önde.

Survivor erzak oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 19 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı?

Skor 2-1 oldu. Ünlüler önde olan takım.

Survivor erzak oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 19 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı?

Şimdi durum 2-2 oldu. Beraberlik var.

Survivor erzak oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 19 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı?

Gönüllüler 4-2 öne geçti.

Survivor erzak oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti? 19 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı?

Gönüllüler kadınlarda 7-2 önde.

  • KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -
  • ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -
  • OYUNU KAZANAN TAKIM : -

Ödül oyunu halen devam ediyor. Henüz kazanan takım belli olmadı.

SURVİVOR 19 OCAK ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü oyunu kazanan takım erzak kazanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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