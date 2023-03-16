Survivor iletişim oyununda Ertuğ parkurda sakatlandı. Yüzü kanlanan yarışmacı hakkında izleyiciler, Survivor Ertuğ yüzüne ne oldu, sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor 2023 Ertuğ iletişim oyununda yüzüne ne oldu? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Survivor Ertuğ yüzüne ne oldu, sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor 2023 Ertuğ iletişim oyununda yüzüne ne oldu? Survivor Ertuğ'un yüzüne ne oldu? Ertuğ düştü mü, yüzüne darbe mi aldı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR ERTUĞ YÜZÜNE NE OLDU, SAKATLANDI MI?

Survivor'da 16 Mart 2023 iletişim oyununda Ünlüler takımındaki Ertuğ parkurda sakatlık geçirdi. Yarışmacı Ertuğ parkurun ilk başındaki demire çarptı ve kafası kanadı. Doktor yarışmacının kafasına dikiş attı. Eruğ'un sağlık durumu şuanda iyi.

SURVİVOR ERTUĞ KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Ertuğ Onur Yaşlıoğlu oldu. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu fitness ve sporla ilgilenmektedir. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun İnstagram'da 1500 takipçisi vardır. İnstagram adresi "ertugyaslioglu" şeklindedir.