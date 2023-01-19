Survivor Ertuğ Onur kimdir? Survivor 2023 yeni yedek yarışmacı Ertuğ Onur Yaşlıoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor 2023 yedek yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de Ünlüler takımına yeni gelen Ertuğ Onur Yaşlıoğlu oldu. Peki, Ertuğ Onur Yaşlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Ertuğ kimdir, evli mi, mesleği ne, doğum tarihi kaç? İşte Survivor Onur hakkında bilgiler...

Survivor Senem kimdir? Survivor 2023 yeni yedek yarışmacı Senem Genç kimdir, ne iş yapıyor? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Yarışmacılar kimler merak ediliyor. Peki, Survivor Ertuğ Onur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Ertuğ Onur Yaşlıoğlu kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

SURVİVOR ERTUĞ ONUR KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Ertuğ Onur Yaşlıoğlu oldu. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu fitness ve sporla ilgilenmektedir. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun İnstagram'da 1500 takipçisi vardır. İnstagram adresi "ertugyaslioglu" şeklindedir.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler takımı : Yusuf Güney, Ümit Erdim, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Büşra Tuman, Berdan Mardini, Barış Telli, Kürşat Yalçınkaya, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Nefise Karatay, Çağla Taşdelen, Ertuğ Onur Yaşlıoğlu

Gönüllüler takımı : Alper Rende, Özgür Tetik, Aleyna Elibol, Aziz Ozan Dilber, Tunga Sayan, Walison Fonseca, Kardelen Kalender, Asena Demirbağ, Ayşe Gizem Avcı Ayan, Osman Can Ural, Chaby Han, Elanur Pat, Fatih Kılıçarslan, Senem Genç