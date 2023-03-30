Survivor Ertuğ kimdir, kaç yaşında? Survivor Ertuğ eşi kim? Ertuğ Yaşlıoğlu mesleği ne?
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Survivor yarışmacılarından Ertuğ Onur Yaşlıoğlu merak konusu oldu. Survivor izleyicileri tarafından Ertuğ'un İnstagram hesabı ve yaşı araştırılıyor. Peki, Survivor Ertuğ kimdir, kaç yaşında? Survivor Ertuğ eşi kim? Ertuğ Yaşlıoğlu mesleği ne? İşte detaylar...
Survivor 2023'de gönüllüler takımında yer alan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu merak konusu oldu. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu fitness ve sporla ilgilenmektedir. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu ilk başta Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katılmıştır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun İnstagram'da 1500 takipçisi vardır. İnstagram adresi "ertugyaslioglu" şeklindedir.
Survivor yarışmacılarından Ertuğ'un eşi Begüm Yaşlıoğlu'dur. Begüm Yaşlıoğlu, İnstagram'da @begubalcioglu kullanıcı adıyla 2.961 bin takipçisi bulunmaktadır.